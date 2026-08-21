Informations pratiques

Pérols

WTT CHAMPIONS MONTPELLIER 2026

Route de la Foire Pérols Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-27

Le WTT Champions Montpellier est de retour à la Sud de France Arena !

Les meilleurs joueurs et joueuses de la planète vous donnent rendez-vous du 27 octobre au 1er novembre 2026 pour plusieurs jours de compétition spectaculaire.

Le WTT Champions Montpellier est de retour à la Sud de France Arena !

Les meilleurs joueurs et joueuses de la planète vous donnent rendez-vous du 27 octobre au 1er novembre 2026 pour plusieurs jours de compétition spectaculaire.

Venez vibrer au rythme des échanges les plus impressionnants et vivre de près l’excellence du tennis de table mondial dans l’ambiance unique de la Sud de France Arena.

Billetterie ouverte .

Route de la Foire Pérols 34470 Hérault Occitanie +33 4 67 17 68 17

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English : WTT CHAMPIONS MONTPELLIER 2026

The WTT Champions Montpellier is back at the Sud de France Arena!

The world’s best male and female players invite you to join them from October 27 to November 1, 2026, for several days of spectacular competition.

L’événement WTT CHAMPIONS MONTPELLIER 2026 Pérols a été mis à jour le 2026-08-21 par 34 OT MONTPELLIER