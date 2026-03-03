X-Trail Corrèze-Dordogne Argentat-sur-Dordogne

X-Trail Corrèze-Dordogne

Stade Marcel Celles Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : 72 – 72 – 84 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Bien plus qu’un trail ! et pour la 11éme édition Le X-Trail Corrèze Dordogne se déroule en Vallée de la Dordogne et traverse les gorges de la Dordogne et de la Maronne au cœur de la Xaintrie. Découvrez des richesses naturelles et historiques incroyables en participant en individuel ou par équipe. Avec 12 communes traversées, plus de 4 000 m de dénivelé, une majorité de tout petits sentiers ( dont les fameux single chers aux trailers), tous les ingrédients sont réunis pour un trail de très haut niveau, sous le parrainage et la coorganisation de Thierry Breuil, triple champion de France. Au-delà des exigences sportives, l’association SEVAD en Corrèze (Sport Evènements Vallée de la Dordogne) a voulu donner une ambiance et une atmosphère bien particulière à ce trail différent des autres.. En allant au plus profond des vallées de la Dordogne, de la Maronne et de leurs affluents, en pas .

Stade Marcel Celles Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 42 95 35 sevad.en.correze@gmail.com

