Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue Barcus
samedi 8 août 2026 · Barcus
Informations pratiques
Barcus
Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue
Fronton Barcus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 11:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Le traditionnel tournoi de pelote à main nue de Soule se déroule à Barcus.
Voici les horaires
– 3ème série = 11 h,
– 2ème série = 16 h,
– 1ère série = 17 h.
Convivialité et bonne humeur seront, comme chaque année, au rendez-vous. .
Fronton Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English : Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue
L’événement Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue Barcus a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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