Informations pratiques

Barcus

Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue

Fronton Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 11:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Le traditionnel tournoi de pelote à main nue de Soule se déroule à Barcus.

Voici les horaires

– 3ème série = 11 h,

– 2ème série = 16 h,

– 1ère série = 17 h.

Convivialité et bonne humeur seront, comme chaque année, au rendez-vous. .

Fronton Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue

L’événement Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue Barcus a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque