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Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue Barcus

samedi 8 août 2026 · Barcus

Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue Barcus

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Fronton
Ville
64130 Barcus
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Barcus

Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue

Fronton Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 11:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Le traditionnel tournoi de pelote à main nue de Soule se déroule à Barcus.
Voici les horaires
– 3ème série = 11 h,
– 2ème série = 16 h,
– 1ère série = 17 h.
Convivialité et bonne humeur seront, comme chaque année, au rendez-vous.   .

Fronton Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37 

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English : Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue

L’événement Xiberoko txapelgoa tournoi de pelote à main nue Barcus a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque

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