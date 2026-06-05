XPLICIT invite GIMS en showcase à Nantes Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-11 –

Gratuit : non À partir de 25,99€ Adulte

Figure incontournable de la scène francophone, Gims s’impose depuis plus d’une décennie comme l’un des artistes les plus fédérateurs de sa génération. Après une tournée événement de plus de 90 dates à guichets fermés en 2024 et 2025 et plus d’un million de billets vendus, il poursuit son ascension avec le CARPE DIEM TOUR et son SUMMER TOUR 2026.Entre rap, pop et influences urbaines, Gims enchaîne les hits devenus incontournables : « Ciel », « Parisienne », ou encore « Appelle ta copine ». Ces derniers mois, il a également marqué l’actualité avec plusieurs collaborations remarquées comme « Garantie », « Un monde à l’autre » avec SCH et La Mano 1.9, ou encore « SPA » avec Theodora, l’un des premiers gros succès de 2026.Aux platines, les DJ résidents Matheo Desmarres et Läme seront rejoints par Kataa, nouvelle recrue de l’équipe XPLICIT, pour un B2B inédit !

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/xplicit-invite-gims-en-showcase-a-nantes



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