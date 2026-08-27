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XPLICIT invite KAARIS en showcase exclusif à Nantes Warehouse Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Warehouse · Nantes

XPLICIT invite KAARIS en showcase exclusif à Nantes Warehouse Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Warehouse
Adresse
21 Quai des Antilles - Hangar à Bananes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
À partir de 19,99€

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 –
Gratuit : non À partir de 19,99€ Adulte 

Figure majeure du rap français, Kaaris s’est imposé au fil des années avec des projets devenus incontournables, de « Or noir » à « Okou Gnakouri », « Dozo », « 2.7.0 » ou encore « Day One ».En juin 2026, il revient avec « Byakugan », une mixtape de quatorze titres qui marque un retour à une esthétique plus sombre et brute, avec un rap plus agressif et direct. Le projet se classe deuxième du Top Albums en France dès sa première semaine.Alors qu’il vient d’annoncer aux Ardentes qu’il se produira prochainement au Stade de France, Kaaris fait d’abord escale au Warehouse pour un showcase exclusif avec XPLICIT. Et pour accompagner cette nouvelle édition, ce sont Matheo Desmarres et Wazy qui seront aux platines !

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200
02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/xplicit-invite-kaaris-en-showcase-exclusif-a-nantes


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