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XXXIIIe rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

vendredi 25 septembre 2026 · Médiathèque Pierre Fanlac · Périgueux

XXXIIIe rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Médiathèque Pierre Fanlac
Adresse
12 Avenue Georges Pompidou
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

XXXIIIe rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 08:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Ce colloque explore le caractère saisonnier et cyclique de la vie de château du Moyen Âge à nos jours, à travers ses aspects économiques, sociaux et touristiques. Il s’appuie notamment sur les recherches archéologiques et textuelles pour comprendre l’évolution de ces rythmes et de ce patrimoine en Périgord.

Programme du vendredi 25 septembre à l’amphithéâtre Jean Moulin:

8h30: Accueil des participants
8h45: Ouverture du colloque
9h00: Actualités de l’archéologie
12h30: Déjeuner des intervenants
14h30: Belle saison du tourisme les attraits de la vie de château
16h20: La noblesse confrontée au cycle des saisons
18h15: Réunion du conseil scientifique et d’administration   .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : XXXIIIe rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord

L’événement XXXIIIe rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord Périgueux a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Communal de Périgueux

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