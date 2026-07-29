XXXIIIe rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

XXXIIIe rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 08:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Ce colloque explore le caractère saisonnier et cyclique de la vie de château du Moyen Âge à nos jours, à travers ses aspects économiques, sociaux et touristiques. Il s’appuie notamment sur les recherches archéologiques et textuelles pour comprendre l’évolution de ces rythmes et de ce patrimoine en Périgord.

Programme du vendredi 25 septembre à l’amphithéâtre Jean Moulin:

8h30: Accueil des participants

8h45: Ouverture du colloque

9h00: Actualités de l’archéologie

12h30: Déjeuner des intervenants

14h30: Belle saison du tourisme les attraits de la vie de château

16h20: La noblesse confrontée au cycle des saisons

18h15: Réunion du conseil scientifique et d’administration .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : XXXIIIe rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord

L’événement XXXIIIe rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord Périgueux a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Communal de Périgueux