Y a pas que la Ville-Close ! Ville-Close Concarneau
Y a pas que la Ville-Close ! Ville-Close Concarneau samedi 2 mai 2026.
Concarneau
Y a pas que la Ville-Close !
Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 15:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Une balade hors de la Ville-Close en partant sur les traces des premières constructions hors les murs. La ville s’y développe en lien avec le port et la vie maritime façonne les quartiers.
Chapelle de La Croix, Station de biologie marine ou encore quais Russe et Nul seront évoqués, avant de s’intéresser aux vestiges de conserveries encore présents, jusqu’à la discrète cheminée d’usine du Centre des Arts et de la Culture.
Inscription à l’Office de Tourisme .
Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Y a pas que la Ville-Close ! Concarneau a été mis à jour le 2026-04-17 par OTC CCA
À voir aussi à Concarneau (Finistère)
- Atelier d’initiation à la langue des signes autour d’un atelier de cuisine Salle Tilliz Concarneau 21 avril 2026
- Atelier initiation à la dégauchisseuse-raboteuse, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau 21 avril 2026
- Projet participatif PACMob, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau 22 avril 2026
- Atelier 6-12 ans histoire de détails Ville-Close Concarneau 22 avril 2026
- Chasse au trésor Stang Ar Lin Concarneau 23 avril 2026