Informations pratiques

Béziers

YAEL NAÏM

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : 9 – 9 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-14

fin : 2027-05-14

Date(s) :

2027-05-14

Yael Naïm revient avec Solaire , un album libre et intime porté par une voix unique, dans un live immersif entre électronique et poésie.

Après quinze ans de carrière internationale et trois tournées mondiales, Yael Naïm revient avec Solaire , un cinquième album entièrement écrit, composé et réalisé par elle-même.

Entre textures électroniques, orchestrations délicates et silences habités, elle compose un univers sonore à la fois intime et grandiose, porté par sa voix singulière.

Plus qu’un album, Solaire est une affirmation de liberté artistique et d’indépendance créative. Sur scène, Yael Naïm transforme cette œuvre en un live immersif et sensoriel, porté par une scénographie épurée et envoûtante. .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr

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English :

Yael Na%EFm returns with Solaire, a free-spirited and intimate album carried by a unique voice, in an immersive live performance that blends electronic music and poetry.

L’événement YAEL NAÏM Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34