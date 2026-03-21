Yan Péchin et Emma Foreman + Brother Junior Espace musical Hypérion Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Yan Péchin et Emma Foreman + Brother Junior

Vendredi 18 décembre 2026 de 20h à 23h. Espace musical Hypérion 2bis Avenue Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18 20:00:00

fin : 2026-12-18 23:00:00

Date(s) :

2026-12-18

Concert gratuit sur réservation

Cold wave et folk





Ce projet musical est le fruit de la rencontre entre la chanteuse écossaise Emma Foreman et le guitariste français Yan Péchin, connu pour ses collaborations avec des artistes comme Alain Bashung, Brigitte Fontaine et Hubert-Félix Thiéfaine, entre autres. Un album que l’on peut qualifier d’étonnant et prometteur, avec des titres comme Landscape , Stomach Parlor et ses guitares acérées, Waiting Room , Piss of Shit et The Other Side qui évoquent l’ambiance du Velvet Underground, ou des effluves de King Crimson mêlant mélancolie et guitares saturées.



Dans les points forts de cet album on pointe la voix envoûtante d’Emma Foreman, les guitares désarticulées et lancinantes de Yan Péchin , le poseur de sons, et une ambiance empreinte de mélancolie et de cold wave.





Indie rock’n’roll et powerpop





Rester sous la lumière cinglante des rues de Marseille après 24 ans de carrière, y traverser des creux de vague après des albums insensés et encensés, lancer des EP comme des flèches aveugles vers un ciel impavide, revenir au-devant de la scène grâce aux Stranglers, rebondir avec un nouveau line-up monter, descendre, remonter, redescendre, serrer les dents en gardant sa sincérité intacte, est-ce ça tracer sa voie dans le rock indé, coûte que coûte, au bord des côtes aveuglantes de la méditerranée ?

Loser un jour, héros le lendemain dans un enchaînement idiot d’obscurités et de lumières, provisoirement reclus dans une ville fantôme puis sans véritable transition, éclaboussé à nouveau de flashes chaque soir, scène après scène, jusqu’à l’Olympia ?







Rater, réussir, vivre ou mourir, aimer et bâtir, continuer de croire à des successions d’accords, voilà le tribut à payer à la musique rock, cette amante religieuse capable de décapiter aussi vite qu’elle séduit en laissant pareillement sur le carreau ou sous les ovations, sur un simple coup du sort. .

Espace musical Hypérion 2bis Avenue Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 49 27 88 hyperion@marseille.fr

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Free concert with reservation

L’événement Yan Péchin et Emma Foreman + Brother Junior Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille