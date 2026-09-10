YANN-FAÑCH & IOANA, Théâtre La Ruche, Nantes

Informations pratiques

YANN-FAÑCH & IOANA 30 et 31 octobre Théâtre La Ruche Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T20:00:00+01:00 – 2026-10-30T21:30:00+01:00

Fin : 2026-10-31T20:00:00+01:00 – 2026-10-31T21:30:00+01:00

Genre : Concert – À partir de 8 ans – Durée : 1h15

Yann-Fañch (accordéons diatoniques) et ioana (chant) vous invitent au voyage en Bretagne, Écosse, Espagne, Irlande…, au fil de l’eau, au fil du temps, en chansons toutes en poésie, malice ou fantaisie dans une interprétation qui s’aventure avec bonheur dans des sentiers parfois bien éloignés de la musique traditionnelle. Dans ce spectacle tout public, chaque chanson a son histoire et les artistes nous content sous forme de cabaret comment elles ont voyagé jusqu’à leurs oreilles pour les toucher en plein cœur !

Lien vidéo : https://youtu.be/WTbmpTQBsRM?si=wJechX0PtmXJGeQp

EN PARTENARIAT DU FESTIVAL CELTOMANIA https://www.celtomania.fr/programmation

Théâtre La Ruche 8 rue Félibien Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@laruchenantes.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://laruchenantes.vosbillets.fr/billetterie/representation/32212/yann-fanch-ioana »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.laruchenantes.fr/octobre2026 »}] [{« data »: {« author »: « Yann-Fanch Perroches », « cache_age »: 86400, « description »: « par nyann-fau00f1ch Perroches – accordu00e9ons diatoniquesnioana Lemoine – chantnavec des extraits de n »Adieu la ville de Lorient »n »Morena »n »Allons la belle »n »Buvons mes chers amis »n »The Road to Claddy »nToutes chansons traditionnelles, arrangements Perroches – Lemoine », « type »: « video », « title »: « »C’est demain que nous partons » – Chansons traditionnelles d’hier et de demain – Teaser du spectacle », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/WTbmpTQBsRM/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=WTbmpTQBsRM », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCYP-RD0zY_PrxctCaXAZBfg », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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