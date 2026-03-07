Yerai Cortés Philharmonie de Paris Paris

Formé très jeune à la guitare, Yerai Cortés s’est d’abord illustré dans les tablaos – cafés concerts dédiés au flamenco – de sa ville natale d’Alicante, à commencer par celui que tenait son père. Enfant de la balle, il s’émancipe dès 17 ans et un déménagement à Madrid, où sa réputation grandit à mesure que son jeu s’affirme en écumant les établissements de la ville. Yerai Cortés est déjà reconnu et salué comme un grand de la nouvelle scène flamenco – il reçoit le prix Guitarra con Alma au Festival de Jerez en 2021 et collabore avec de nombreux musiciens d’horizons très divers – quand son parcours prend un tour inattendu. C’est par le cinéma que son talent franchit les frontières, avec un superbe documentaire biographique signé par le rappeur madrilène C. Tangana en 2024, La guitarra flamenca de Yerai Cortés, qui saisit la ferveur et les fêlures de l’artiste. Sa bande son est aussi le premier album de Yerai Cortés, incarnation virtuose et éclectique du duende, auquel le musicien donnera bientôt une suite très attendue.

Première partie : Tarta Relena

Folk et expérimental, le duo catalan Tarta Relena explore le répertoire méditerranéen, tout en polyphonies vocales et électronique minimaliste.

Les amies d’enfance Marta Torrella i Martínez et Helena Ros Redon forment Tarta Relena en 2016, dans le sillage d’une expérience commune au sein de chorales barcelonaises où se côtoient répertoire baroque et chansons populaires catalanes. Ce goût pour le brassage des époques et des frontières infuse aujourd’hui l’étonnante musique qu’elles produisent en duo. Paru en 2024, leur troisième album est ainsi chanté en catalan, latin, grec, castillan ou italien, puisant ses thématiques et ses mélodies dans différents répertoires oraux du pourtour méditerranéen. És pregunta joue sur un minimalisme puissant, où leurs polyphonies vocales et arrangements électroniques font merveille. Sur scène, le duo utilise une amphore en céramique munie d’un microphone de contact pour tisser un tapis rythmique brut.

Nouvelle étoile du flamenco contemporain, le guitariste espagnol Yerai Cortés éblouit par son jeu virtuose et sensible.

payant

