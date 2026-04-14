YOGA – 10CHF – Sécheron, Autre lieu, Genève

YOGA – 10CHF – Sécheron 21 avril – 19 mai, les mardis Autre lieu

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T19:00:00+02:00 – 2026-04-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T19:00:00+02:00 – 2026-05-19T20:00:00+02:00

Ce cours de yoga est un cours général qui s’adapte au niveau des participant·e·s. Aucun prérequis n’est nécessaire : nous explorerons les postures classiques tout en développant la force, l’équilibre, la souplesse et la résilience au fil de la séance.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « http://www.genevedanse.com »}]

Cours de YOGA – tous niveaux – sans inscription, venez quand vous voulez

asso