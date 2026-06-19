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Yoga à Emeria Thalasso Emeria Dinard

Yoga à Emeria Thalasso Emeria Dinard dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Thalasso Emeria

Adresse : 1, avenue du Château Hébert

Ville : 35800 Dinard

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Dinard

Yoga à Emeria

Thalasso Emeria 1, avenue du Château Hébert Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21 12:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Cours de yoga tous niveaux à la thalasso Emeria de 11h à 12h.

Tarif 20€ + jus détox offert.

Réservation 20 99 16 78 10   .

Thalasso Emeria 1, avenue du Château Hébert Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 78 10 

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English :

L’événement Yoga à Emeria Dinard a été mis à jour le 2026-06-16 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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