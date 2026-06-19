Yoga à Emeria Thalasso Emeria Dinard

Dinard

Yoga à Emeria

Thalasso Emeria 1, avenue du Château Hébert Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21 12:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Cours de yoga tous niveaux à la thalasso Emeria de 11h à 12h.

Tarif 20€ + jus détox offert.

Réservation 20 99 16 78 10 .

Thalasso Emeria 1, avenue du Château Hébert Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 78 10

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English :

L’événement Yoga à Emeria Dinard a été mis à jour le 2026-06-16 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme