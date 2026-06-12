L’école de musique en fête Passage du Bocage Dinard samedi 20 juin 2026.

Dinard

L’école de musique en fête

Passage du Bocage 24 boulevard Féart Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Pour clore musicalement et joyeusement cette année de travail et de plaisir, nous vous invitons à la quatrième édition de L’ÉCOLE DE MUSIQUE EN FÊTE

Cet événement organisé avec le soutien de la ville de Dinard se déroulera le samedi 20 juin de 10h00 à 13h00 dans le parc de l’école avec nos élèves, et à partir de 18H00 jusqu’à 22H00 avec des concerts: musique du monde, musique irlandais, ensemble de jazz, chants marin…

Venez profiter de notre magnifique salle de concert en plein air, sous les arbres du centre ville de Dinard.

Nous vous attendons nombreux en famille ou entre amis.

Entrée gratuite. .

Passage du Bocage 24 boulevard Féart Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 42 45

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English :

L’événement L’école de musique en fête Dinard a été mis à jour le 2026-06-09 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme