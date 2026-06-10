Saison Jeunes Talents Musiques Rive Gauche – Pierre Bennett, piano Casino Barrière Dinard Dinard
Saison Jeunes Talents Musiques Rive Gauche – Pierre Bennett, piano Casino Barrière Dinard Dinard dimanche 21 juin 2026.
Saison Jeunes Talents Musiques Rive Gauche – Pierre Bennett, piano Casino Barrière Dinard Dinard Dimanche 21 juin, 17h30
Ce récital trace un chemin à travers quatre œuvres. Il débute avec dramatisme, se poursuit par une exploration exigeante et poétique, et se termine avec une œuvre héroïque.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-21T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-21T19:15:00.000+02:00
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Casino Barrière Dinard boulevard du Président Wilson 3580 Dinard Dinard
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