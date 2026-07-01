Yoga à la plage Plage de Trénez Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Yoga à la plage

Plage de Trénez Lieu-dit Trenez Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 11:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Venez découvrir ou redécouvrir le plaisir d’une séance de Yoga au grand air !

L’été est souvent l’occasion de découvrir une nouvelle activité, alors, venez !

Séance animée par Christine, professeur de Hatha-Yoga.

Cours annulés en cas de pluie. Apporter votre serviette de plage.

Accueil à 9h45. Sans réservation. .

Plage de Trénez Lieu-dit Trenez Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 78 40 35 28

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English :

L’événement Yoga à la plage Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS