Yoga au château Thieuley Chateau Thieuley La Sauve

La Sauve

Yoga au château Thieuley

Chateau Thieuley 560 Route de Grimard La Sauve Gironde

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-08 20:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Prof de yoga à Bordeaux et à St Emilion Laura propose tous les mercredi de la saison estivale des cours de yoga en plein air dans les parcs, les jardins, les vignes de différents châteaux du bordelais. Et le 8 juillet c’est au Château Thieuley !

Laura propose une heure de yoga qui sera suivi d’une dégustation de vins avec grignotage. Moment zen et de bien être assuré ! .

Chateau Thieuley 560 Route de Grimard La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 23 00 01 contact@thieuley.com

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English : Yoga au château Thieuley

L’événement Yoga au château Thieuley La Sauve a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de l’Entre-deux-Mers