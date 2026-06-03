Shamin Minoo & Pejman Memarzadeh Concert d’ouverture du festival Silva Major Église Saint-Pierre La Sauve

La Sauve

Shamin Minoo & Pejman Memarzadeh Concert d’ouverture du festival Silva Major

Église Saint-Pierre Rue de l’Église Saint-Pierre La Sauve Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 20:45:00

fin : 2026-07-01 22:15:00

Date(s) :

2026-07-01

Il existe des rencontres musicales qui semblent relever de l’évidence. Celle du violoncelle et de la harpe fait partie de ces miracles sonores ou deux instruments que tout oppose (l’un profond et poignant, l’autre aérien et cristallin) s’unissent pour créer une poésie nouvelle. Ce concert est la promesse d’un voyage extraordinaire où la tradition classique des grands compositeurs s’entremêlera avec les mélopées traditionnelles iraniennes jouées et chantées en même temps par une jeune harpiste déjà très grande et à l’ascension fulgurante. .

Église Saint-Pierre Rue de l’Église Saint-Pierre La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@silvamajor.com

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English : Shamin Minoo & Pejman Memarzadeh Concert d’ouverture du festival Silva Major

L’événement Shamin Minoo & Pejman Memarzadeh Concert d’ouverture du festival Silva Major La Sauve a été mis à jour le 2026-06-03 par OT de l’Entre-deux-Mers