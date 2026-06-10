Concert de clôture Eléonore Darmon & l’ensemble Silva Major Festival Silva Major Abbaye de La Sauve-Majeure La Sauve samedi 4 juillet 2026.

La Sauve

Concert de clôture Eléonore Darmon & l’ensemble Silva Major Festival Silva Major

Abbaye de La Sauve-Majeure 14 Rue de l’Abbaye La Sauve Gironde

Tarif : 32 – 32 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:45:00

fin : 2026-07-04 22:15:00

Date(s) :

2026-07-04

Une 5e édition, ça se fête. Un final en apothéose avec des solistes exceptionnels, un ensemble instrumental et une comédienne. Un programme baroque où Jean-Sébastien Bach et Antonio Vivaldi vont dialoguer avec bonheur. Silva Major se clôturera avec une pièce méga star rien de moins que les Quatre Saisons. Solistes Éléonore Darmon et Marina Béhéretche, violonistes ; Franck Pulcini et Guillaume Couloumy, trompettistes. Ensemble instrumental Silva Major Yann Brebbia, violon solo ; Jonathan Raspiengeas, direction musicale. .

Abbaye de La Sauve-Majeure 14 Rue de l’Abbaye La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@silvamajor.com

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English : Concert de clôture Eléonore Darmon & l’ensemble Silva Major Festival Silva Major

L’événement Concert de clôture Eléonore Darmon & l’ensemble Silva Major Festival Silva Major La Sauve a été mis à jour le 2026-06-10 par OT de l’Entre-deux-Mers