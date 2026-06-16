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Les Jeudis clandestins au château Thieuley Chateau Thieuley La Sauve

Les Jeudis clandestins au château Thieuley Chateau Thieuley La Sauve

Les Jeudis clandestins au château Thieuley Chateau Thieuley La Sauve jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Chateau Thieuley

Adresse : 560 Route de Grimard

Ville : 33670 La Sauve

Département : Gironde

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Tarif : 30 30 Tarif de base plein tarif

La Sauve

Les Jeudis clandestins au château Thieuley

Chateau Thieuley 560 Route de Grimard La Sauve Gironde

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Cet été, insufflez un parfum de mystère et de dolce vita à vos soirées avec les Jeudis clandestins. Tous les jeudis du mois de juillet, nous vous proposons de venir passer une soirée unique à la campagne et de profiter d’un dîner accord mets et vins en plein cœur des vignes. Installez-vous autour d’une grande table partagée pour savourer un repas concocté à base de produits frais, locaux ou issus de notre potager, le tout face à des paysages incroyables qui évoquent si bien la Toscane bordelaise. Le concept reste secret jusqu’au bout puisque l’adresse exacte vous sera dévoilée seulement vingt-quatre heures à l’avance, à moins de dix kilomètres de Thieuley. Nous avons tellement hâte de vous faire découvrir nos lieux et nos paysages, mais ne tardez pas à réserver car les places sont limitées.   .

Chateau Thieuley 560 Route de Grimard La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 23 00 01  contact@thieuley.com

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English : Les Jeudis clandestins au château Thieuley

L’événement Les Jeudis clandestins au château Thieuley La Sauve a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de l’Entre-deux-Mers

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