Les Jeudis clandestins au château Thieuley Chateau Thieuley La Sauve

La Sauve

Les Jeudis clandestins au château Thieuley

Chateau Thieuley 560 Route de Grimard La Sauve Gironde

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Cet été, insufflez un parfum de mystère et de dolce vita à vos soirées avec les Jeudis clandestins. Tous les jeudis du mois de juillet, nous vous proposons de venir passer une soirée unique à la campagne et de profiter d’un dîner accord mets et vins en plein cœur des vignes. Installez-vous autour d’une grande table partagée pour savourer un repas concocté à base de produits frais, locaux ou issus de notre potager, le tout face à des paysages incroyables qui évoquent si bien la Toscane bordelaise. Le concept reste secret jusqu’au bout puisque l’adresse exacte vous sera dévoilée seulement vingt-quatre heures à l’avance, à moins de dix kilomètres de Thieuley. Nous avons tellement hâte de vous faire découvrir nos lieux et nos paysages, mais ne tardez pas à réserver car les places sont limitées. .

Chateau Thieuley 560 Route de Grimard La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 23 00 01 contact@thieuley.com

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English : Les Jeudis clandestins au château Thieuley

L’événement Les Jeudis clandestins au château Thieuley La Sauve a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de l’Entre-deux-Mers