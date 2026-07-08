Yoga & brunch Plage du Prieuré Dinard

Informations pratiques

Dinard

Yoga & brunch

Plage du Prieuré Avenue de la Vicomté Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 13:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Et si vous vous offriez un dimanche d’été un peu différent ?

Le temps d’une matinée, nous vous invitons à ralentir, bouger, partager… et profiter pleinement de l’été.

Au programme

1h30 de yoga sur la plage du Prieuré avec Mari Riviere, accessible à tous, que vous pratiquiez déjà ou que vous ayez simplement envie de découvrir le yoga dans un cadre exceptionnel.

– Un brunch asiatique, imaginé et préparé par Caroline Trieu, autrice culinaire et fondatrice de Taste of Mekong, pour prolonger ce moment dans une ambiance conviviale, face à la mer.

Nous avons imaginé cet événement comme nous aimons les vivre simple, chaleureux, sans recherche de performance. Juste le plaisir de bouger, de bien manger et de partager un beau moment.

Informations pratiques

– le dimanche 19 juillet 2026 sur la plage du Prieuré de 10h à 13h

– 65€ par personne en Early Bird (jusqu’au 3 juillet) puis 75€ Le tarif comprend la séance de yoga et le brunch.

– Possibilité de louer un tapis selon disponibilités.

Réservation

– Places limitées, réservation obligatoire https://bookwhen.com/fr/mariyogadinard .

Plage du Prieuré Avenue de la Vicomté Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Yoga & brunch Dinard a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme