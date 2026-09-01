YOGA & BRUNCH Domaine de Montjoie Ramonville Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

Ramonville-Saint-Agne

YOGA & BRUNCH

Domaine de Montjoie Ramonville 63 Avenue de l’Aeropostale Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 14:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Rendez-vous le dimanche 20 septembre au Domaine de Montjoie pour une nouvelle matinée bien-être au Domaine de Montjoie

Et croyez-nous, ce n’est que le début

‍♂️ À partir de 10h00, Géraldine Avisse vous guidera tout en douceur lors d’une séance d’Hatha Yoga. Le petit plus ? Si le soleil est au rendez-vous, les séances auront lieu en extérieur, dans notre grand parc de 6 hectares.

À 11h30, place à la gourmandise. Installez-vous et laissez-vous porter par la douceur du moment autour d’un brunch sous format de buffet à volonté, composé de produits sucrés et salés.

Bonne nouvelle ! Les enfants à partir de 7 ans sont les bienvenus pour partager ce moment de bien-être en famille ‍ ‍

Cours et brunch sont réservables séparément laissez-vous tenter par la détente, la gourmandise …ou les deux !

Le nombre de place est limité, réservez dès à présent via notre site web [https://www.ledomainedemontjoie.com/](https://www.ledomainedemontjoie.com/) .

Domaine de Montjoie Ramonville 63 Avenue de l’Aeropostale Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

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English :

See you on Sunday, September 20, at the Domaine de Montjoie for another wellness morning at the Domaine de Montjoie?

L’événement YOGA & BRUNCH Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-08-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE