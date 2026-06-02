Yoga du Rire : Balade à vélo Maison de Quartier de Villejean Rennes 4 et 6 juin

Le mercredi 3 juin ce sera la journée mondiale de la bicyclette et à cette occasion, nous allons en rire en nous imaginant embarquer dans une ballade à vélo qui va finir en course par équipe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-04T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-06T12:00:00.000+02:00

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Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Rennes



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