Yoga du Rire : En terrasse Maison de Quartier de Villejean Rennes 7 et 9 mai Ille-et-Vilaine

Gratuit

Cette semaine nous rirons en imaginant nous retrouver en terrasse. Quoi de mieux pour profiter des amis et du beau temps. Ce sera donc une nouvelle occasion de beaucoup rire tous ensemble.

Cette semaine nous rirons en imaginant nous retrouver sur la terrasse d’un bar sur un quai, en bord de rivière. Quoi de mieux pour profiter des amis et du beau temps. Ce sera donc une nouvelle occasion de beaucoup rire tous ensemble.

Yoga du Rire / Training bonheur par les défoulements émotionnels et par le Rire sans humour

C’est gratuit et ouvert à tous pour faire découvrir la pratique du Rire au plus grand nombre…

La puissance des bienfaits du Rire améliore la vie de chacun

Nous mêlerons des défoulements émotionnels pour évacuer et des exercices de Rire qui feront monter la joie en nous jusqu’au « lâcher rire », le moment où l’on est pris au jeu de rire de bon cœur. Enfin, nous nous allongerons pour laisser libre cours à nos fous rires !

Une bonne occasion de découvrir le Rire sans humour, le bonheur immédiat qu’il procure et les bienfaits à long terme qu’il prodigue. Au plaisir de rire avec vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-07T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-09T12:00:00.000+02:00

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contact@mdr.coach 06 28 37 68 89

Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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