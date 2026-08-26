AGENDA · Rennes
Yoga du Rire Maison de Quartier de Villejean Rennes
jeudi 27 août 2026 · Maison de Quartier de Villejean · Rennes
Informations pratiques
Yoga du Rire Maison de Quartier de Villejean Rennes Jeudi 27 août, 17h30
Nous évoquerons un barbecue et nous rirons tous ensemble des surprises que la vie nous réserve.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-27T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-27T19:00:00.000+02:00
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Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Rennes
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