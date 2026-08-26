jeudi 27 août 2026 · Maison de Quartier de Villejean · Rennes

Informations pratiques

Yoga du Rire Maison de Quartier de Villejean Rennes Jeudi 27 août, 17h30

Nous évoquerons un barbecue et nous rirons tous ensemble des surprises que la vie nous réserve.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-27T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-27T19:00:00.000+02:00

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Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Rennes



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