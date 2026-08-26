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AGENDA · Rennes

Yoga du Rire Maison de Quartier de Villejean Rennes

jeudi 27 août 2026 · Maison de Quartier de Villejean · Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Maison de Quartier de Villejean
Adresse
12 rue de Bourgogne 35000 Rennes
Ville
Rennes

Yoga du Rire Maison de Quartier de Villejean Rennes Jeudi 27 août, 17h30

Nous évoquerons un barbecue et nous rirons tous ensemble des surprises que la vie nous réserve.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-27T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-27T19:00:00.000+02:00

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Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Rennes


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