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Yoga en nature Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet

Yoga en nature Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet

Yoga en nature Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet jeudi 20 août 2026.

Lieu
Maison de l'Environnement et Parc Izadia
Adresse
297 avenue de l'Adour
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif

Anglet

Yoga en nature

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 09:30:00
fin : 2026-08-20 10:50:00

Date(s) :
2026-08-20

Découvrez le Parc Izadia et la Maison de l’environnement d’un nouvel œil, en participant à une séance d’initiation au yoga en pleine nature. Une découverte ressourçante en famille.

Animé par Little Yogis 64.
Tout public (en famille, enfant dès 4 ans).
Venir avec un tapis ou un drap de bain obligatoirement (prévoir de quoi s’hydrater).   .

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48  environnement@anglet.fr

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English : Yoga en nature

L’événement Yoga en nature Anglet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Anglet

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