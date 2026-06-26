Yoga en nature Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet jeudi 20 août 2026.

Anglet

Yoga en nature

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 09:30:00

fin : 2026-08-20 10:50:00

Date(s) :

2026-08-20

Découvrez le Parc Izadia et la Maison de l’environnement d’un nouvel œil, en participant à une séance d’initiation au yoga en pleine nature. Une découverte ressourçante en famille.

Animé par Little Yogis 64.

Tout public (en famille, enfant dès 4 ans).

Venir avec un tapis ou un drap de bain obligatoirement (prévoir de quoi s’hydrater). .

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

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English : Yoga en nature

L’événement Yoga en nature Anglet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Anglet