Festival International du Film de Surf Jardin de la Grotte Anglet
Festival International du Film de Surf Jardin de la Grotte Anglet mercredi 19 août 2026.
Anglet
Festival International du Film de Surf
Jardin de la Grotte Avenue des Vagues Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:00:00
fin : 2026-08-22 23:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Projections de films gratuits sur grand écran. Le rendez-vous incontournable des amateurs de films de surf.
Cet événement incontournable (22ème édition) de la scène surf française et européenne présente et récompense les meilleurs films de surf, entre fictions et documentaires.
Face à une créativité toujours plus importante de la part des réalisateurs et le manque évident de visibilité de ces productions en Europe, le film de surf méritait un événement à sa mesure , commente l’organisation.
Comme chaque été, pendant quatre jours face à l’océan, des écrans géants permettront au public de visionner l’intégralité des films en compétition.
Un jury international, composé de personnalités du monde du surf et de l’image, annoncera le palmarès et décernera sept prix à l’occasion de la cérémonie de clôture. .
Jardin de la Grotte Avenue des Vagues Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival International du Film de Surf
L’événement Festival International du Film de Surf Anglet a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Anglet
À voir aussi à Anglet (Pyrénées-Atlantiques)
- Don de sang Maison pour tous Salle Ansbach Anglet 12 mai 2026
- ROBYN ORLIN, CAMILLE THEATRE QUINTAOU Anglet 13 mai 2026
- Alarm clocks… Robyn Orlin, Camille & Phuphuma Love Minus Théâtre Quintaou Anglet 13 mai 2026
- Conférence et atelier Insectes auxiliaires & permaculture Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet 13 mai 2026
- Tournoi Pilotarienak finale Trinquet de Verre Haïtz Pean Anglet 13 mai 2026