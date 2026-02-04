Festival International du Film de Surf Jardin de la Grotte Anglet

Anglet

Festival International du Film de Surf

Jardin de la Grotte Avenue des Vagues Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 17:00:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Projections de films gratuits sur grand écran. Le rendez-vous incontournable des amateurs de films de surf.

Cet événement incontournable (22ème édition) de la scène surf française et européenne présente et récompense les meilleurs films de surf, entre fictions et documentaires.

Face à une créativité toujours plus importante de la part des réalisateurs et le manque évident de visibilité de ces productions en Europe, le film de surf méritait un événement à sa mesure , commente l’organisation.

Comme chaque été, pendant quatre jours face à l’océan, des écrans géants permettront au public de visionner l’intégralité des films en compétition.

Un jury international, composé de personnalités du monde du surf et de l’image, annoncera le palmarès et décernera sept prix à l’occasion de la cérémonie de clôture. .

Jardin de la Grotte Avenue des Vagues Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Festival International du Film de Surf

L’événement Festival International du Film de Surf Anglet a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Anglet