YOGA FESTIVAL Salle de l’Estuaire Saint-Brevin-les-Pins
YOGA FESTIVAL Salle de l’Estuaire Saint-Brevin-les-Pins samedi 20 juin 2026.
Saint-Brevin-les-Pins
YOGA FESTIVAL
Salle de l’Estuaire Place Bougainville Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
Célébrons ensemble le solstice d’été, le plus long jour de l’année !
– Une proposition pour découvrir, pratiquer sans avoir besoin de pré requis Yoga , ateliers bien-être (médecine chinoise), créatifs mais aussi danse, chant , joie de l’été….
Bienvenu·es pour partager ce moment lumineux avec nous en toute simplicité.
Attention les places sont limitées !
✨LIEN SITE: https://www.sophroyoganantes.com/event-details/yoga-festival .
Salle de l’Estuaire Place Bougainville Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 95 99 44 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement YOGA FESTIVAL Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
À voir aussi à Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique)
- VISITE ATELIER MODÉLISME-MAQUETTES Saint-Brevin-les-Pins 9 juin 2026
- APÉRO TRICOT/CROCHET Saint-Brevin-les-Pins 9 juin 2026
- ATELIER AUTO-MASSAGE VENTRE Saint-Brevin-les-Pins 9 juin 2026
- LES RDV DE L’ESPACE FAMILLE Maison des associations Saint-Brevin-les-Pins 10 juin 2026
- CINÉFILOU ESPRIT(S) REBELLE(S) Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins 10 juin 2026