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YOGA FESTIVAL Salle de l’Estuaire Saint-Brevin-les-Pins

YOGA FESTIVAL Salle de l’Estuaire Saint-Brevin-les-Pins samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salle de l'Estuaire

Adresse : Place Bougainville

Ville : 44250 Saint-Brevin-les-Pins

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Saint-Brevin-les-Pins

YOGA FESTIVAL

Salle de l’Estuaire Place Bougainville Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21

Célébrons ensemble le solstice d’été, le plus long jour de l’année !
 

– Une proposition pour découvrir, pratiquer sans avoir besoin de pré requis Yoga , ateliers bien-être (médecine chinoise), créatifs mais aussi danse, chant , joie de l’été….
 

Bienvenu·es pour partager ce moment lumineux avec nous en toute simplicité.

Attention les places sont limitées !

✨LIEN SITE: https://www.sophroyoganantes.com/event-details/yoga-festival   .

Salle de l’Estuaire Place Bougainville Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 95 99 44 10 

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English :

L’événement YOGA FESTIVAL Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin

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