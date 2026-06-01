YOGA FESTIVAL Salle de l’Estuaire Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins

YOGA FESTIVAL

Salle de l’Estuaire Place Bougainville Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Célébrons ensemble le solstice d’été, le plus long jour de l’année !



– Une proposition pour découvrir, pratiquer sans avoir besoin de pré requis Yoga , ateliers bien-être (médecine chinoise), créatifs mais aussi danse, chant , joie de l’été….



Bienvenu·es pour partager ce moment lumineux avec nous en toute simplicité.

Attention les places sont limitées !

✨LIEN SITE: https://www.sophroyoganantes.com/event-details/yoga-festival .

Salle de l’Estuaire Place Bougainville Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 95 99 44 10

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English :

L’événement YOGA FESTIVAL Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin