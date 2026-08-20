YOGA, Maison de Quartier du Courghain, Grande-Synthe
vendredi 18 septembre 2026 · Maison de Quartier du Courghain · Grande-Synthe
Informations pratiques
YOGA Vendredi 18 septembre, 09h00, 10h00 Maison de Quartier du Courghain Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00
Maison de quartier du COURGHAIN
Le yoga est une pratique qui aide à détendre le corps, lesprit et aide à se sentir mieux dans son corps et dans sa tête . Il utilise des postures et la respiration pour améliorer la souplesse, la concentration et le bien-être. Le yoga se pratique à son rythme et convient à tout le monde.
Maison de Quartier du Courghain Place du Courghain 59760 Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]
Maison de quartier du COURGHAIN Le yoga est une pratique qui aide à détendre le corps, lesprit et aide à se sentir mieux dans son corps et dans sa tête . Il utilise des postures et la respiration…
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