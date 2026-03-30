Yoga mantras et bain de gong Andernos-les-Bains
Yoga mantras et bain de gong Andernos-les-Bains samedi 4 avril 2026.
Yoga mantras et bain de gong
32 Rue Panhard-Levassor Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Murielle vous invite à une séance de yoga avec mantras, suivie d’un bain de gong, dans le but de vivre un moment pour Soi-m’AIME d’harmonisation, de relaxation et de vibrations.
Pour un confort optimal, merci de prévoir une tenue souple , un tapis de sol, une couverture, bouteille d’eau et des bouchons d’oreilles pour les personnes les plus sensibles aux vibrations. .
32 Rue Panhard-Levassor Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 51 24 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Yoga mantras et bain de gong
L’événement Yoga mantras et bain de gong Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Andernos-les-Bains
À voir aussi à Andernos-les-Bains (Gironde)
- Conception musicale avec BandLab Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains 1 avril 2026
- Exposition de peintures & scuptures Maison Louis David Andernos-les-Bains 1 avril 2026
- L’élégance en mouvement la mode dans le regard des impressionnistes Andernos-les-Bains 2 avril 2026
- Le gemmage, kézako ? Rond-Point (tonnelle blanche) Andernos-les-Bains 3 avril 2026
- Charlie et la fabrique des oeufs magiques d’Andernos Andernos-les-Bains 3 avril 2026