Yoga mantras et bain de gong

32 Rue Panhard-Levassor Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Murielle vous invite à une séance de yoga avec mantras, suivie d’un bain de gong, dans le but de vivre un moment pour Soi-m’AIME d’harmonisation, de relaxation et de vibrations.

Pour un confort optimal, merci de prévoir une tenue souple , un tapis de sol, une couverture, bouteille d’eau et des bouchons d’oreilles pour les personnes les plus sensibles aux vibrations. .

32 Rue Panhard-Levassor Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 51 24 67

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English : Yoga mantras et bain de gong

L’événement Yoga mantras et bain de gong Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Andernos-les-Bains