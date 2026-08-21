Yoga, Musée d’art et d’histoire, Genève

Informations pratiques

Yoga Samedi 26 septembre, 10h00 Musée d’art et d’histoire

CHF 30.- (matériel compris), sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T11:30:00+02:00

Dans le calme du musée, ces séances de yoga offrent une pause hors du temps. Un moment simple pour ralentir et se laisser inspirer.

Avec Sandrine Huber, professeure de yoga, introduction par une médiatrice culturelle

Réservations: jefaisduyogaavecsandrine@gmail.com (tenue confortable recommandée)

Durée : 1h30

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Bien-être au MAH

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