Yoga, Musée d’art et d’histoire, Genève
samedi 26 septembre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Genève
Informations pratiques
Yoga Samedi 26 septembre, 10h00 Musée d’art et d’histoire
CHF 30.- (matériel compris), sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T11:30:00+02:00
Dans le calme du musée, ces séances de yoga offrent une pause hors du temps. Un moment simple pour ralentir et se laisser inspirer.
Avec Sandrine Huber, professeure de yoga, introduction par une médiatrice culturelle
Réservations: jefaisduyogaavecsandrine@gmail.com (tenue confortable recommandée)
Durée : 1h30
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Bien-être au MAH
DR
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