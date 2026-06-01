Yoga PARENT ENFANT chez Suzy & Jackie Centre-ville Perros-Guirec

Perros-Guirec

Yoga PARENT ENFANT chez Suzy & Jackie

Centre-ville 7 Rue du Maréchal Leclerc Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Yoga adulte et enfant !

Venez passer un moment en famille lors de votre atelier yoga parent/enfant.

45 minutes de pratique avec Elsa, puis finissez en douceur par une boisson offerte pour prolonger le moment !

Infos et réservations par téléphone ou en boutique che Suzy et Jackie. .

Centre-ville 7 Rue du Maréchal Leclerc Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 08 47 34

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English :

L’événement Yoga PARENT ENFANT chez Suzy & Jackie Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de Perros-Guirec