Yoga PARENT ENFANT chez Suzy & Jackie Centre-ville Perros-Guirec
Yoga PARENT ENFANT chez Suzy & Jackie Centre-ville Perros-Guirec samedi 13 juin 2026.
Perros-Guirec
Yoga PARENT ENFANT chez Suzy & Jackie
Centre-ville 7 Rue du Maréchal Leclerc Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Yoga adulte et enfant !
Venez passer un moment en famille lors de votre atelier yoga parent/enfant.
45 minutes de pratique avec Elsa, puis finissez en douceur par une boisson offerte pour prolonger le moment !
Infos et réservations par téléphone ou en boutique che Suzy et Jackie. .
Centre-ville 7 Rue du Maréchal Leclerc Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 08 47 34
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English :
L’événement Yoga PARENT ENFANT chez Suzy & Jackie Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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