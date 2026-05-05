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Yoga parents enfants Maison des Familles Aire-sur-l’Adour

Yoga parents enfants Maison des Familles Aire-sur-l’Adour

Yoga parents enfants Maison des Familles Aire-sur-l’Adour mardi 26 mai 2026.

Lieu : Maison des Familles

Adresse : 4 rue René Méricam

Ville : 40800 Aire-sur-l'Adour

Département : Landes

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Aire-sur-l’Adour

Yoga parents enfants

Maison des Familles 4 rue René Méricam Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 15:00:00
fin : 2026-05-26 16:00:00

Date(s) :
2026-05-26

Les ateliers, les rencontres au sein de la Maison des Familles (sur inscription)
2 à 10 ans avec Rachel, praticienne Yoga
06 80 83 46 68 ou mdf@cdcaire.org   .

Maison des Familles 4 rue René Méricam Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 83 46 68 

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English : Yoga parents enfants

L’événement Yoga parents enfants Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-04-28 par Tourisme Aire Eugénie

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