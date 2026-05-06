Yoga pilates avec Valérie Devant la crêperie Bains des Fleurs Châtelaillon-Plage

Châtelaillon-Plage

Yoga pilates avec Valérie

Devant la crêperie Bains des Fleurs 76 boulevard de la Mer Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-08-28 11:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Tout l’été venez découvrir nos activités directement sur la plage . Zumba sous le soleil ou calme et sérénité le temps d’une séance de yoga face aux vagues, chacun trouve chaussure à son pied !

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Devant la crêperie Bains des Fleurs 76 boulevard de la Mer Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 26 97 contact@chatelaillon-plage-tourisme.fr

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English : Yoga pilates avec Valérie

All summer long, come and discover our activities right on the beach. Zumba in the sunshine or calm and serenity during a yoga session in front of the waves, there’s something for everyone!

L’événement Yoga pilates avec Valérie Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage