Yoga P’tit dej La Guinguette de Saint Denis Saint-Denis-d’Oléron

dimanche 16 août 2026 · La Guinguette de Saint Denis · Saint-Denis-d'Oléron

Informations pratiques

Saint-Denis-d’Oléron

Yoga P’tit dej

La Guinguette de Saint Denis 4 boulevard d’antioche Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 08:40:00

fin : 2026-08-16 11:00:00

Date(s) :

2026-08-16

1H15 de yoga + un petit déjeuner complet en toute convivialité.

Tarif unique: 26 euros

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La Guinguette de Saint Denis 4 boulevard d’antioche Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 41 14 02 yoga_des_iles@yahoo.com

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English : Yoga Breakfast

1 hour and 15 minutes of yoga + a hearty breakfast in a friendly atmosphere.

Flat rate: 26 euros

L’événement Yoga P’tit dej Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes