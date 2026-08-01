Yoga P’tit dej La Guinguette de Saint Denis Saint-Denis-d’Oléron
dimanche 16 août 2026 · La Guinguette de Saint Denis · Saint-Denis-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Denis-d’Oléron
Yoga P’tit dej
La Guinguette de Saint Denis 4 boulevard d’antioche Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:40:00
fin : 2026-08-16 11:00:00
Date(s) :
2026-08-16
1H15 de yoga + un petit déjeuner complet en toute convivialité.
Tarif unique: 26 euros
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La Guinguette de Saint Denis 4 boulevard d’antioche Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 41 14 02 yoga_des_iles@yahoo.com
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English : Yoga Breakfast
1 hour and 15 minutes of yoga + a hearty breakfast in a friendly atmosphere.
Flat rate: 26 euros
L’événement Yoga P’tit dej Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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