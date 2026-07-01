YOGA SUNSET Boutx
vendredi 17 juillet 2026 · Boutx
Informations pratiques
Boutx
YOGA SUNSET
STAION DU MOURTIS Boutx Haute-Garonne
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14
Profitez d’un moment de relaxation suivi d’un pique-nique
19h15 Yoga
20h30 Pique-nique
Réservation obligatoire par téléphone. 30 .
STAION DU MOURTIS Boutx 31160 Haute-Garonne Occitanie parallele.association@gmail.com
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English :
Enjoy a moment of relaxation followed by a picnic
L’événement YOGA SUNSET Boutx a été mis à jour le 2026-06-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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