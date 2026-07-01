Informations pratiques

Boutx

YOGA SUNSET

STAION DU MOURTIS Boutx Haute-Garonne

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Profitez d’un moment de relaxation suivi d’un pique-nique

19h15 Yoga

20h30 Pique-nique

Réservation obligatoire par téléphone. 30 .

STAION DU MOURTIS Boutx 31160 Haute-Garonne Occitanie parallele.association@gmail.com

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English :

Enjoy a moment of relaxation followed by a picnic

L’événement YOGA SUNSET Boutx a été mis à jour le 2026-06-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE