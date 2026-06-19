Yoga sur la plage Ciboure
Yoga sur la plage Ciboure vendredi 3 juillet 2026.
Ciboure
Yoga sur la plage
Plage du centre Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-07-03 11:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Yoga & Pilates sur la plage
Offrez-vous une parenthèse bien-être face à l’océan. Ces séances de yoga et de Pilates sur la plage permettent de renforcer le corps, d’améliorer la posture et de relâcher les tensions, tout en profitant d’un cadre naturel exceptionnel.
Entre respiration, mouvements fluides et renforcement musculaire, chaque séance invite à se reconnecter à son corps et à l’énergie de l’océan.
Accessible à tous les niveaux, ce moment de pratique en plein air est idéal pour commencer la journée en douceur, se ressourcer et profiter pleinement de l’atmosphère unique de la côte basque.
Merci de prendre votre serviette de plage. .
Plage du centre Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 64 09 69 yoga.maryne@gmail.com
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English : Yoga sur la plage
L’événement Yoga sur la plage Ciboure a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Pays Basque
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