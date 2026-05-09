Locquirec

Yoga sur la plage du Fond de la Baie

Plage du Fond de la Baie Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16 19:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Pendant l’été, Banana Yoga vous propose des cours de Yoga sur la plage.

Détendez-vous face à la mer, en regardant les vagues, l’horizon, en harmonie avec la nature. Retrouvez Dzovick sur la plage du Fond de la Baie à Locquirec, côté terrain des sports.

Cours d’une heure, sur réservation. .

Plage du Fond de la Baie Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 24 50 20 21

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English :

L’événement Yoga sur la plage du Fond de la Baie Locquirec a été mis à jour le 2026-05-09 par OT BAIE DE MORLAIX