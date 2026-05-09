Yoga sur la plage du Fond de la Baie Locquirec
Yoga sur la plage du Fond de la Baie Locquirec jeudi 16 juillet 2026.
Locquirec
Yoga sur la plage du Fond de la Baie
Plage du Fond de la Baie Locquirec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 19:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Pendant l’été, Banana Yoga vous propose des cours de Yoga sur la plage.
Détendez-vous face à la mer, en regardant les vagues, l’horizon, en harmonie avec la nature. Retrouvez Dzovick sur la plage du Fond de la Baie à Locquirec, côté terrain des sports.
Cours d’une heure, sur réservation. .
Plage du Fond de la Baie Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 24 50 20 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Yoga sur la plage du Fond de la Baie Locquirec a été mis à jour le 2026-05-09 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Locquirec (Finistère)
- Flore Loened “Découverte et atelier des algues de l’estran” Plage des Sables Blancs Locquirec 15 mai 2026
- Café littéraire du CEL Ti ar Vark Locquirec 15 mai 2026
- Balade gourmande Rue Pors Ar Villiec Locquirec 23 mai 2026
- Fête des plantes L’île blanche Locquirec 31 mai 2026
- Spectacle d’impro Ar Presbital Locquirec 3 juin 2026