Yoga Thai Saint-Denis-d’Oléron
jeudi 30 juillet 2026 · Saint-Denis-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Denis-d’Oléron
Yoga Thai
Plage de la Boirie Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 09:00:00
fin : 2026-08-20 10:15:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Séance d’1h15 sur la plage de la Boirie animée par Bernard tous les jeudis jusqu’à fin Août.
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Plage de la Boirie Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 41 14 02 yoga_des_iles@yahoo.com
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English : Thai Yoga
A 1-hour-and-15-minute session on La Boirie Beach led by Bernard every Thursday through the end of August.
L’événement Yoga Thai Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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