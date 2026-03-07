Yoga Vinyasa en cave BP 206 Saumur

Yoga Vinyasa en cave

BP 206 839 rue Marceau Saumur Maine-et-Loire

Début : 2026-03-21 09:30:00

fin : 2026-05-30

2026-03-21 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27

Offrez-vous un moment de détente unique dans un cadre authentique et reposant un cours de yoga Vinyasa d’une heure dans les caves de tuffeau de la Maison Louis de Grenelle, suivi d’une dégustation.

Après une séance apaisante, laissez-vous guider à travers une découverte des cuvées de fines bulles de la Maison.

Sur demande, des programme sur-mesure et privatif sont organisés pour allier bien-être et plaisir des sens dans un lieu d’exception.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 7 mars 2026 à partir de 9h30.

Prévoir une arrivée à 9h20.

BP 206 839 rue Marceau Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 23 21 contact@louisdegrenelle.fr

Treat yourself to a unique moment of relaxation in an authentic, restful setting: a one-hour Vinyasa yoga class in the tufa stone cellars of Maison Louis de Grenelle, followed by a wine tasting.

L’événement Yoga Vinyasa en cave Saumur a été mis à jour le 2026-03-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME