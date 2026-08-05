YOGA VINYASA Saint-Brevin-les-Pins
mercredi 5 août 2026 · Saint-Brevin-les-Pins
Informations pratiques
Saint-Brevin-les-Pins
YOGA VINYASA
plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-08 11:00:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-06 2026-08-08 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-15 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-22 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-29
Yoga Vinyasa
Enchaînez les postures dans un yoga fluide où le mouvement s’accorde avec la respiration. Animées par Astrid, Rebecca ou Julie, ces séances permettent de développer souplesse, équilibre, tonicité et concentration, tout en profitant d’un moment de détente face à la mer.
Les mercredis, jeudis et samedis 10 h à 11 h .
plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 13 54 87 lemooreaplage@gmail.com
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English :
L’événement YOGA VINYASA Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Saint Brevin
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