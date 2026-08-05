Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

YOGA VINYASA

plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-08 11:00:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-06 2026-08-08 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-15 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-22 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-29

Yoga Vinyasa

Enchaînez les postures dans un yoga fluide où le mouvement s’accorde avec la respiration. Animées par Astrid, Rebecca ou Julie, ces séances permettent de développer souplesse, équilibre, tonicité et concentration, tout en profitant d’un moment de détente face à la mer.

Les mercredis, jeudis et samedis 10 h à 11 h .

plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 13 54 87 lemooreaplage@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement YOGA VINYASA Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Saint Brevin