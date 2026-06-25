Yogapéro au Moulin Leydier Maison Leydier Saint-Martin-de-Crau
Yogapéro au Moulin Leydier Maison Leydier Saint-Martin-de-Crau vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Martin-de-Crau
Yogapéro au Moulin Leydier
Vendredi 3 juillet 2026 de 18h à 23h. Maison Leydier 5780 Départementale 5 Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 23:00:00
Date(s) :
2026-07-03
L’Été est là et les apéros du Moulin Leydier aussi !
Participez à un moment unique empreint de douceur et sérénité au cœur des vergers de la Maison Leydier. Une séance de yoga, un apéro convivial en clôture de cette soirée entre amies. .
Maison Leydier 5780 Départementale 5 Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 82 29 72 76 contact@maisonleydier.fr
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English :
Summer is here, and so are the aperitifs at Moulin Leydier!
L’événement Yogapéro au Moulin Leydier Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-06-25 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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