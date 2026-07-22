Yogapéro Domaine de la Pointe Capbreton
lundi 24 août 2026 · Capbreton
Informations pratiques
Capbreton
Yogapéro Domaine de la Pointe
Lieu dit la Pointe Capbreton Landes
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 17:30:00
fin : 2026-08-24 19:30:00
Date(s) :
2026-08-24
Yoga + Dégustation de vins / Poser le corps , ouvrir les sens .
Limité à 15 personnes.
Yoga + Dégustation de vins / Poser le corps , ouvrir les sens .
Limité à 15 personnes. .
Lieu dit la Pointe Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 48 27 08 contact@jeanneleray.com
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English : Yogapéro Domaine de la Pointe
Yoga + Wine Tasting / Relax the body, awaken the senses.
Limited to 15 people.
L’événement Yogapéro Domaine de la Pointe Capbreton a été mis à jour le 2026-07-17 par OTI LAS
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