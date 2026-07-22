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Yogapéro Domaine de la Pointe Capbreton

lundi 24 août 2026 · Capbreton

Yogapéro Domaine de la Pointe Capbreton

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Lieu dit la Pointe
Ville
40130 Capbreton
Département
Landes
Tarif
30 30 Tarif de base plein tarif

Capbreton

Yogapéro Domaine de la Pointe

Lieu dit la Pointe Capbreton Landes

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 17:30:00
fin : 2026-08-24 19:30:00

Date(s) :
2026-08-24

Yoga + Dégustation de vins / Poser le corps , ouvrir les sens .
Limité à 15 personnes.
Yoga + Dégustation de vins / Poser le corps , ouvrir les sens .
Limité à 15 personnes.   .

Lieu dit la Pointe Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 48 27 08  contact@jeanneleray.com

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English : Yogapéro Domaine de la Pointe

Yoga + Wine Tasting / Relax the body, awaken the senses.
Limited to 15 people.

L’événement Yogapéro Domaine de la Pointe Capbreton a été mis à jour le 2026-07-17 par OTI LAS

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