Informations pratiques

Capbreton

Yogapéro Domaine de la Pointe

Lieu dit la Pointe Capbreton Landes

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 17:30:00

fin : 2026-08-24 19:30:00

Date(s) :

2026-08-24

Yoga + Dégustation de vins / Poser le corps , ouvrir les sens .

Limité à 15 personnes.

Yoga + Dégustation de vins / Poser le corps , ouvrir les sens .

Limité à 15 personnes. .

Lieu dit la Pointe Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 48 27 08 contact@jeanneleray.com

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English : Yogapéro Domaine de la Pointe

Yoga + Wine Tasting / Relax the body, awaken the senses.

Limited to 15 people.

L’événement Yogapéro Domaine de la Pointe Capbreton a été mis à jour le 2026-07-17 par OTI LAS