Yogi’Brunch Karma Kafé Erquy
dimanche 9 août 2026 · Karma Kafé · Erquy
Informations pratiques
Erquy
Yogi’Brunch
Karma Kafé 82 Rue du Port Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 11:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Dimanche détente: cours de yoga en pleine nature (si la météo le permet), suivi d’un brunch convivial, produits bio et locaux.
Séance accessible à tous, c’est l’occasion de bien démarrer votre journée!
Réservation par sms. .
Karma Kafé 82 Rue du Port Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 60 50 97 37
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English :
L’événement Yogi’Brunch Erquy a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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