Initiation Escalade 2026 Site d’escalade des Lacs Bleus Erquy

Initiation Escalade 2026

Site d’escalade des Lacs Bleus Rue du Four à Boulets Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 13:30:00

fin : 2026-08-05 15:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Le Comité Territorial de la Montagne et de l’Escalade des Côtes d’Armor vous offre la possibilité de découvrir l’escalade sur les falaises d’Erquy ou Fréhel avec Michel Plesse (DEJEPS Escalade).

10 personnes maximum. Enfants à partir de 9 ans, adolescents & adultes.

Matériel nécessaire fourni (sauf chaussons, prévoir des baskets). Pensez à apporter votre propre matériel d’escalade si en vous avez.

Prévoir de l’eau, de la crème solaire et un vêtement chaud/pluie et lunettes de soleil.

Tenue recommandée jogging.

Merci d arriver 10 min avant la séance.

Inscriptions obligatoires en ligne via le site HelloAsso Aucune inscription sur place.

Accès

Se garer au port d’Erquy, prendre l’escalier en bois (sous réserve d’accessibilité) et continuer vers le Cap. À 250m avant le pont de bois,( vue sur le site d’escalade et port) un sentier descend vers le pieds des voies.

Compter 10 minutes de marche depuis le port. .

Site d’escalade des Lacs Bleus Rue du Four à Boulets Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Initiation Escalade 2026 Erquy a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor