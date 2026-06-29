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AGENDA · Montaigu-Vendée

YOHANN METAY / LE SUBLIME SABOTAGE Humour Montaigu-Vendée

jeudi 17 décembre 2026 · Montaigu-Vendée

Informations pratiques

Début
jeudi 17 décembre 2026
Fin
jeudi 17 décembre 2026
Adresse
Cours Michel Ragon
Ville
85600 Montaigu-Vendée
Département
Vendée
Tarif

Montaigu-Vendée

YOHANN METAY / LE SUBLIME SABOTAGE Humour

Cours Michel Ragon Montaigu-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17
fin : 2026-12-17

Date(s) :
2026-12-17

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Cours Michel Ragon Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 06 39 17 

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English :

L’événement YOHANN METAY / LE SUBLIME SABOTAGE Humour Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

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