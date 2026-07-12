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Yolo test (Briv’yolo) Brive-la-Gaillarde

vendredi 24 juillet 2026 · Brive-la-Gaillarde

Yolo test (Briv’yolo) Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Adresse
Place Molière
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Yolo test (Briv’yolo)

Place Molière Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

« YOLO TEST » sur la thématique du Rock.   .

Place Molière Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 31 01 19 

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English : Yolo test (Briv’yolo)

L’événement Yolo test (Briv’yolo) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-07 par Brive Tourisme

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