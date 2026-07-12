AGENDA · Brive-la-Gaillarde
Yolo test (Briv’yolo) Brive-la-Gaillarde
vendredi 24 juillet 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Yolo test (Briv’yolo)
Place Molière Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
« YOLO TEST » sur la thématique du Rock. .
Place Molière Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 31 01 19
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English : Yolo test (Briv’yolo)
L’événement Yolo test (Briv’yolo) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-07 par Brive Tourisme
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