Ysé Salle Paul-Fort Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-24 20:30 – 22:00

Gratuit : non de 13€ à 18€ Tout public

Pour ce qui nous attend de mieux, paru au printemps 2026, pose les fondations d’un univers intime, orchestral et résolument sensible. Pensés comme un voyage intérieur, ses titres explorent les étapes de la transformation après la rupture : du manque vers l’espérance, du vide vers la reconstruction. Mélange subtil de textures organiques et synthétiques, dominé par le piano, instrument central du récit. Les arrangements évoluent au fil des titres : les atmosphères denses et feutrées du début cèdent progressivement la place à une lumière orchestrale et vibrante. Une œuvre sur l’après, portée par une force de résilience et une douceur lumineuse.

Salle Paul-Fort Nantes 44000



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