Yuniel Delgado Castillo : dessins et sculptures, Centre Culturel Arteméum, Langres
Yuniel Delgado Castillo : dessins et sculptures, Centre Culturel Arteméum, Langres vendredi 18 septembre 2026.
Yuniel Delgado Castillo : dessins et sculptures 18 – 20 septembre Centre Culturel Arteméum Haute-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Exposition de dessins et sculptures de l’artiste cubain Yuniel Delgado Castillo (1984), comprenant aussi quelques peintures de la Collection Micháns des Pays-Bas. Elle est complétée par une vidéo sur l’artiste et son oeuvre.
Centre Culturel Arteméum 4 Place Jeanne Mance, 52200 Langres Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est +33 (0) 6 41 51 51 28 http://www.artemeum.langres https://www.youtube.com/channel/UCdTzu4KTjB1rqWvQszfs2nw Le Centre Culturel Arteméum occupe le bâtiment de l’ancienne Caisse d’Épargne à Langres. Depuis 2019, l’espace est consacré aux expositions et vidéos d’art. Il est situé à côté de la cathédrale Saint-Mammès, au cœur de la ville. Il y a plusieurs parkings dans et autour de la ville.
Exposition de dessins et sculptures de l’artiste cubain Yuniel Delgado Castillo (1984), comprenant aussi quelques peintures de la Collection Micháns des Pays-Bas. Elle est complementée par une vidéo…
©Centre Culturel Arteméum
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