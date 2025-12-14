Brive-la-Gaillarde

Yvette Leglaire dans Never morte à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

La dernière et la plus surréaliste de celles qu’on appelait les chanteuses réalistes revient dans un nouveau spectacle !

A mi-chemin entre le stand up et le récital, voici un show délirant qui rend hommage aux femmes avec amour et humour mais aussi beaucoup d’autodérision.

75 ans de carrière (dont une petite traversée du désert d’à peine une cinquantaine d’années)… Et voilà que nous fêtons les 20 ans de son retour sur scène avec un nouvel album. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

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English : Yvette Leglaire dans Never morte à L’improviste

L’événement Yvette Leglaire dans Never morte à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-07 par Brive Tourisme